شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال وحمو بيكا فى فيديو كوميدى لتقليد جورج مايكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك مطرب المهرجانات عمر كمال متابعيه وجمهوره عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، بفيديو جديد يجمعه مع حمو بيكا بعد الصلح بينهما منذ عدة أيام، وظهر به خلال تعليم بيكا طريقة النطق الصحيحة لأغنية "last Christmas" للمطرب العالمي جورج مايكل، وعندما أخطأ عمر كمال فى ترديد كلمات الأغنية، علق عليه بيكا: "هو أنت كدة بتعلمني ده أنا وأنت عايزين اللي يعلمنا"، وكتب عمر كمال معلقا علي الفيديو: "عمر وبيكا بيقولكم لاست كريسماس".



عمر كمال وبيكا

وكان مطربا المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال قد تصدرا تريند مواقع التواصل الاجتماعي الأيام الماضية، بدعوي وجود خلافات بينهما وصلت لحد تبادل الشتائم والاتهامات عبر حساباتهما على موقع "فيس بوك"، ولكن بعد تحقيق ما تمنياه وهو استمرار الحديث عنهما لأيام لتحقيق المزيد من الشهرة أو للترويج لعمل جديد لهما، وكما يطلق عليه البعض "ركوب التريند"، أعلن عمر كمال التصالح مع حمو بيكا عبر حسابه بموقع "انستجرام" فى جلسة صلح.



بيكا وعمر كمال

ونشر عمر كمال، مقطع فيديو، عبر حسابه علي "انستجرام" من جلسة صلح بينهما، وعلّق عليه "بعد قاعدة الصلح مع بيكا"، وظهر عمر كمال وهو يمازح بيكا ويسخر من طريقته ويتبادلان المشاكسات حيث قال له "خليك كلاس شوية وظبط طريقتك فى الكلام"، ليرد بيكا :"انت تعرف ايه عن الكلاس".

كانت بداية الأزمة عندما نشر بيكا، عبر صفحته على فيسبوك صورة لعمر كمال، موضوع عليها علامة (×)، أتبعها قائلا: "ياريت محدش يكلمنى فى شغل على الشخصية دى، عشان أنا كنت بحبها، والشخصية دى بتتهرب من شغلى اللى خلانى اتفق عليه، والاثبات بعد الصورة دى هنزل فيديو"، مضيفا: "هو عامل بيحبنى وهو بيكرهنى.. مع السلامة يا صحاب مزيفة".

فيما رد عمر كمال على هجوم حمو بيكا من خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وقال: "أنا تحملت كتير جدا إهانات بعض الناس، لكن أنا ممكن أطلع أقولك يا (أبوكرش) لكن كل ده كلام قلة أدب وقلة ذوق مليش فيه ومش بحب أقولها".

وأضاف: "أنا أول أغنية اكسب منها علي قناتى كانت كانت أغنية (انتي معلمة) وكل الأغانى اللى قبل كده كنت بديها لحمو بيكا ولباقي الناس، عشان يرفعها على قناته ويكسب منها بما فيهم أغاني كانت من إنتاجى أنا، والله مكنتش باخد فلوسهم لأنى بكسب من زمان وسيبتك تاكل عيش".