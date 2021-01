شكرا لقرائتكم خبر عن بول ماكرتنى ينعى جيرى مارسدن: كان رفيقًا لنا منذ أيامنا الأولى فى ليفربول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى النجم العالمى السير بول ماكرتنى البالغ من العمر (78 عامًا) صديقه النجم العالمى جيرى مارسدن مغنى الفريق البريطانى "Gerry And The Pacemakers" الذى توفى من ساعات معدودة، فكتب ماكرتنى البالغ من العمر (78 عامًا) كلمات مؤثرة نعى بها جيرى من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "تويتر".

وأكد ماكرتنى أن جيرى وفرقته كانوا من أبرز المنافسين لفريق "البيتلز" فكتب ماركيتنى: "كان جيرى رفيقا لنا منذ أيامنا الأولى فى ليفربول.. كان هو وفرقته أكبر المنافسين لنا على الساحة المحلية.. لا تزال أعمالهم الغنائية لا تنسى مثل " You’ll Never Walk Alone" و"Ferry Cross the Mersey"، وهو ما زال بقلوبنا ويذكرنا بالأوقات الممتعة فى بريطانيا" .

يذكر أن جيرى مارسدن مغنى الفريق البريطانى "Gerry And The Pacemakers" توفى عن عمر يناهز الـ78 عام وركزت عائلته أن وفاته جاءت بسبب انه كان مصاب بعدوى خطيرة فى الدم انتقلت إلى قلبه، ووفاته ليست لها أى علاقه بفيروس "كورونا".