الحالة في العناية المركزة.. كورونا يصل إلى عائلة أحمد السقا وزوجته

متابعة بتجــــــــــرد: أصيب خبير التجميل العالمي محمد الصغير والد الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، بفيروس كورونا وتم نقله إلى العناية المركزة في أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر.

وكان الصغير قد أصيب بكورونا منذ عدة أيام وتم نقله إلى المستشفى، وبعد حدوث مضاعفات للحالة تم نقله إلى وحدة العناية المركزة، حيث يعاني من صعوبة في التنفس ويباشر فريق طبي متخصص متابعة الحالة بدقة.

وتتكتم أسرة الصغير أي تفاصيل حول حالته الصحية حاليًا لحين استقرارها، حيث تباشر ابنته مها تفاصيل حالته يوميًا هي وزوجها النجم أحمد السقا.

وكان محمد الصغير قد شهد افتتاح واحد من فروع مراكزه التجميلية في التجمع الخامس منذ شهر تقريبًا، وحضر الحفل نخبة من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة التي تربطه بها علاقات وثيقة جدًأ.

يذكر أن محمد الصغير يعد واحدًا من أشهر مصففي الشعر في مصر والوطن العربي وتعاون خلال مشواره الممتد لأكثر من 40 عامًا مع أغلب نجمات الفن والإعلام.

وكان قد أصدر في عام 2015 كتابًا يؤرخ لمشواره المهني والإنساني وحمل عنوان “أيام من عمري” وكشف فيه كواليس وتفاصيل من سيرته الذاتية وعلاقاته بمشاهير الوطن العربي.