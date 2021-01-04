فيديو طريف.. ولي عهد دبي “يسابق” نعامتين

متابعة بتجــــــــــرد: شارك ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مقطع فيديو اتسم بالطرافة أثناء ممارسة ركوب الدراجات الهوائية.

يشار إلى أنه قبل حوالي أسبوع، نشر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد صورة من دبي عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” تُظهر نعامة تعبر الطريق أمامه أثناء ركوبه دراجته مع بعض المرافقين. وكتب مع الصورة: “حدث وشيك”.

وفي 1 يناير، شارك ولي عهد دبي منشوراً جديداً يوثق موقفاً مشابهاً، إذ يُظهر مقطع الفيديو نعامتين تجريان بسرعة على جانب الطريق الرملي ومقابل راكبي الدراجات.

كما علق على المقطع الذي شاركه مع متابعيه: “هذا الصباح، حدث وشيك آخر”.

وللأشخاص المندهشين من سرعة هذا الطائر، يذكر أن سرعة النعام يمكن أن تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة تقريباً.