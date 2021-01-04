بالفيديو – أصالة وابنتها توجهان رسائل مبطنة إلى طارق العريان

متابعة بتجــــــــــرد: ما زالت قضية الفنانة السورية أصالة وطليقها المخرج المصري طارق العريان تتفاعل خصوصاً بعد تعليقها على صورة جمعته والعارضة السورية نيكول سعفان في يوم ميلادها. وفي هذا السياق تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” مقطعاً جمع الفنانة وابنتها شام الذهبي وبدا أنه سجل لهما أثناء وجودهما في السيارة.

وفيه ظهرتا وهما ترافقان بعض الأغنيات ومنها أغنية “أنا بتنفس حرية” للفنانة اللبنانية جوليا بطرس وأغنية أخرى تتضمن بعض التلميحات من خلال الكلمات ومنها كلمة “نصاب”.

ورأى الكثير من المتابعين أن أصالة بدأت تتخطى ألمها. إلا أن آخرين أشاروا إلى أنها تحاول مع ابنتها من خلال الغناء توجيه بعض الرسائل إلى العريان.

ويشار إلى أن الفنانة أثارت الاهتمام في وقت سابق عندما علقت على الصورة الشهيرة وأشارت إلى أنها جعلتها تشعر بألم كبير. وهو ما دفع ابنتها إلى الرد والتحدث عن الخيانة. إلا أن أصالة قامت بعد هذا بحذف الصورة من حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.