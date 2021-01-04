متابع يتمنّى لـ أمل عرفة الموت.. وردّها غير متوقّع

متابعة بتجـــــــــــرد: عبرت الفنانة السورية أمل عرفة عن تأثرها الشديد بوفاة مواطنها المخرج حاتم علي. ونشرت لهذه الغاية مؤخراً صورة له وتفاعل معها الكثير من المتابعين. إلا أن أحد هؤلاء استفزها حين تمنى لها الموت. وكتب: “الله ياخدك لعندو”.

وردّت عليه بطريقة غير متوقعة أظهرت من خلالها الكثير من المرونة وعلقت: “مالي مطولة”، مضيفةً : “وما فيه أسعد من لقاء ربي كون متأكد اني ما بخاف من الموت”.

وأحدث تعليق المتابع حالة من الغضب في أوساط معجبي الفنانة الذين رأوا فيه قسوة غير مبررة. وفي هذا السياق كتب الممثل قاسم ملحو: “قلة الأخلاق خلت مجموعة أولاد يضربوا شرفتنا بحجارتهم الحاقدة”. وبدوره علق الممثل عدنان أبو الشامات:”هيك سفلة ما ببنرد عليهم. خلي حقارته تاكل روحه”.

ويشار إلى أن عرفة وصفت مراسم الدفن بطريقة وجدانية وكتبت: “كان عرس بس عرس حزين …أقفل قبور السوريين في العام الجديد يا الله كل السوريين في الداخل والخارج (وما أقساه من تعبير). كنت أراقب هذا المشهد الكبير من زواية بعيدة نسبياً عن الزحام لكنني كنت وسطه قلباً وروحاً ووجداناً وأتمنى بمرارة. أن يعود السوري حيّاً لا محمولاً على نعش. أيها السوري لا مفرَّ من أن نكون أخوة مهما كانت الخسائر موجعة. حاتم علي، باقٍ معنا، عزائي لزوجتك السيدة المحامية دلع الرحبي ولأولادك عمرو غزل غالية”.