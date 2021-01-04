بسبب صورها الجديدة.. كندة حنا تتهم باللؤم وترد بصرامة: “ناس حقودة”

متابعة بتجــــــــــرد: تعرضت الفنانة السورية كندة حنا للانتقاد الشديد بعد نشرها صورة للمخرج الراحل حاتم علي على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” مع التعليق: “الله يرحمك تركت لكل السورين والعرب أعمال بقمة الابداع والاحساس لنضل نتذكرك. … الله يرحمك ولروحك السلام حاتم علي”.

ورغم هذا هاجمتها إحدى المتابعات بسبب نشرها صوراً من جلسة تصوير أجريت لها مؤخراً وكتبت: “شو لئيمة لك ما في إنسان بالوسط الفني أو عادي إلا ما نعى حاتم علي، يا لطيف قدي حقودة لساتك حاملة عليه من أيام “قلم حمرة”. لك احترمي الفن لا تحترمي غيرو، حاتم علي ما رح يجي متلو بالتاريخ، خلي عندك شوية إحساس حتى بالموت عم تشمتي يا لطيف الحقد والغيرة يلي بقلبك”.

وهو ما دفع الفنانة إلى نشر رد مطول جاء فيه: “أنا نعيتو القامة الكبيرة والاستاذ حاتم علي عندي على الستوري لأن و بحبو وبحترمو… ما في شي بيني وبين الأستاذ حاتم علي الله يرحمه غير كل مودة واحترام… بس للأسف في ناس حقودة متلك بتستغل حتى الموت لتعمل فتنة وشر… لسي متلك بتمنى يختفوا عن صفحتي”.