الموت يفجع الفنان مصطفى قمر

متابعة بتجــــــــــــرد: نشر الفنان مصطفى قمر عبر حسابه الخاص على “إنستغرام”، صورة تحمل آيتة قرآنية يعلن بها عن وفاة عمته.

وعلق على الصورة قائلاً: “انتقلت إلى رحمة الله وأمنه عمتي الحاجة أم كلثوم قمر (كلثومة) أرجو من حضراتكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة ولنا الصبر والسلوان ولا يريكم الله مكروه في عزيز لديكم”.

يذكر أن مصطفى قمر كان قد أحيا واحدة من أقوى حفلاته نهاية العام الماضي، على هامش مهرجان الجونة السينمائي، والذي أقامته الشركة المالكة لتيك توك بحضور عدد ضخم من نجوم الفن والشخصيات العامة.

وكان من ضمن الحضور: يسرا وآسر ياسين وإلهام شاهين وشيرين رضا وتامر حبيب وبوسي شلبي وأحمد حاتم وأحمد داوود وعلا رشدي وبسمة ومحمد العدل ورجل الأعمال نجيب سويرس وغيرهم من النجوم.

وضم الحفل عدداً من الفقرات ولكن مع صعود النجم مصطفى قمر على خشبة المسرح امتلأ على آخره وبعد الأغنية الرابعة جاء له تلفون من سميح ساويرس بإنهاء الحفل بسبب تزايد أعداد الحاضرين وخوفا عليهم من الكورونا.