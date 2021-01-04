شيماء سيف تحتفل بعيد ميلاد والدتها

متابعة بتجــــــــــرد: احتفلت الإعلامية المصرية شيماء سيف بعيد ميلاد والدتها وحرصت على أن توجه رسالة لها عبر حسابها في انستغرام.

ونشرت شيماء صورةً تجمعها بوالدتها وعلقت عليها قائلة: “ميلاد قلبي وكل دنيتي أحلى أم في الكون وأحن وأجدع وأرجل أم في العالم كل سنة وإنت نور حياتي كل سنة وإنت سر سعادتي ووجودي”.

وأضافت: “يا كوكو يا حب العمر كله ربنا يباركلي فيكى ويديكى الصحة وطول العمر والله يا ماما لو جبتلك الدنيا كلها تحت رجلك ما هتوفيكى حقك بحبك يا نبض قلبي ونور عينيا وملكة حياتي”.

على جانب آخر، تواصل شيماء سيف تصوير أحداث مسلسلها الجديد “في بيتنا روبوت” الذي يشارك في بطولته هشام جمال وعمرو وهبة ودلال عبد العزيز وناهد السباعي وغيرهم.

وتدور أحداث المسلسل حول أسرة مصرية تقرر أن تشتري الإنسان الآلي الذي يطلق عليه روبوت لتستعين به ويعيش معها في البيت لمساعدتها في أعمال المنزل ولكن هذا الروبوت يقلب حياة هذه الأسرة رأساً على عقب.