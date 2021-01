كيف بدأت كايلي جينر عامها الجديد؟

متابعة بتجـــــــــرد: بدأت كايلي جينر عام 2021 بأناقة لافتة حيث قررت قضاء إجازة شتوية مع عائلتها وسط الثلوج في أسبن، كولورادو.

والواضح أن المكان الذي قررت العائلة الإقامة فيه جميل وفخم بشكل لا يصدق، إذ أخذت نجمة Keeping Up With the Kardashians متابعيها عبر انستغرام في جولة داخلية في منزل العطلات الذي تقضي فيه إجازتها.

ونشرت كايلي مجموعة صور ومقاطع فيديو تظهر استمتاع أفراد العائلة بهذه الرحلة وسط الثلوج وممارسة رياضة التزلج، ويظهر في الصور أيضاً جمال المكان والمنزل والأطعمة اللذيذة.

وعلقت كايلي على الصور قائلة: “يا لها من طريقة لتبدأ عامك الجديد”.

على جانب آخر، توجت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كأعلى المشاهير أجراً لعام 2020 من قبل مجلة فوربس.

وبحسب موقع News E فقد تم حساب أرباح كايلي بمبلغ 590 مليون دولار بعد أن باعت غالبية حصة علامتها التجارية التجميلية لشركة Coty Inc.