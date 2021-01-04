فيديو.. نجاة الصغيرة تكشف "صعوبات" العودة للغناء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - علقت الفنانة المصرية المعتزلة، نجاة الصغيرة، على إمكانية عودتها إلى الغناء مرة أخرى بالقول إن هناك "صعوبات" تعيق عودتها.

وأوضحت نجاة الصغيرة، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي المصري، عمرو أديب، ضمن برنامج "الحكاية" في قناة "Mbc مصر"، أن إحدى الصعوبات هي غياب الملحن المناسب للعمل الذي تتمناه.



وأشارت الفنانة المصرية إلى أن المجموعة الفنية الخاصة بها ليست موجودة حاليا كي تظهر مجددا، مؤكدة "صعوبة" الأعمال التي تقدمها.

ولفتت إلى أنها تحاول "أن تقدم حاجة قريبا".

وأكدت نجاة الصغيرة أن صحتها "جيدة"، وذلك بعد انتشار شائعات حول مرضها ووفاتها خلال الفترة الماضية.



