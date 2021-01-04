شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أن بحثت عن عريس فى "عايزة أتجوز".. هند صبري تبدأ تصوير "عايزة أتطلق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدخل النجمة هند صبرى عالم المنصات الإلكترونية، وتخوض المنافسة من خلال مسلسل جديد يحمل عنوان "عايزة أتطلق"، بعد أن بحثت عن العريس فى مسلسلها الشهير "عايزة أتجوز"، حيث تم الاستقرار على المخرج هادى الباجورى، وتبدأ تصوير أول المشاهد الأسبوع المقبل، كما تم الاستقرار على الأبطال الذين يشاركونها في بطولة العمل وجارى التعاقد مع الباقى، لخوض تجربة جديدة للدفاع عن المرأة العربية.

المسلسل يعتمد على كثير من النجوم يظهرون كضيوف شرف خلال الأحداث، ومن المقرر أن يعرض المسلسل في شهر أبريل المقبل على احدى المنصات الإلكترونية، كما انتهى مخرج العمل هادى الباجورى من معاينة أماكن التصوير استعداداً لانطلاقه.

ومن ناحية أخرى، أوشكت هند صبرى على الانتهاء من تصوير مشاهدها في مسلسل "هجمة مرتدة" حيث صورت حوالى 80 % من أحداث المسلسل وتواصل في تصوير المشاهد المتبقية بالعديد من الديكورات الخاصة بالعمل والتي تجمع بينها وبين بطل المسلسل أحمد عز، ومن المقرر عرض المسلسل في موسم دراما رمضان المقبل.

المسلسل من الأعمال المتوقع لها المنافسة بقوة بموسم دراما رمضان 2021، خاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول، فضلا عن تناوله لقصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.

ويشارك في بطولته، إلى جانب أحمد عز وهند صبرى، كل من هشام سليم وماجدة زكى ونضال الشافعى، وندا موسى، ومايان السيد، ويوسف عثمان، وخالد أنور وهاجر الشرنوبى ومحمد جمعة وآخرون من النجوم‪.

وفى سياق آخر، انضمت هند لفيلم "السرب" للنجم أحمد السقا، والذى انطلق تصويره منذ أسابيع فى الديكور الخاص بالعمل، وبدأت هند تصوير مشاهدها الأولى التي جمعت بينها وبين السقا خلال الأحداث، والعمل من إخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسي، وتأليف عمر عبدالحليم.

يشار إلى أن هند صبرى تشارك أيضاً في فيلم "كيرة والجن" للمخرج مروان حامد وتأليف أحمد مراد، المأخوذ عن رواية 1919 للمؤلف أحمد مراد، ويشارك في بطولته كل من كريم عبد العزيز وأحمد عز، والفنان سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، محمد عبدالعظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف.