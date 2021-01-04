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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة جيرى مارسدن عن عمر يناهز الـ78.. وعائلته تؤكد: "مش بسبب كورونا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى النجم العالمى جيرى مارسدن ومغنى الفريق البريطانى "Gerry And The Pacemakers" و ذلك عن عمر يناهز الـ78 عاما وركزت عائلته على أن وفاته جاءت بسبب أنه كان مصابا بعدوى خطيرة في الدم انتقلت إلى قلبه، ووفاته ليست لها أي علاقة بفيروس "كورونا"، وهو الخبر الذى تصدر عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها "ان ام أى" و"بى بى سى" .
وجاء إعلان خبر الوفاة من خلال صديقه بيت برايس الذى كتب عبر الـ " social media " : " بقلب حزين للغاية وبعد التحدث إلى افراد عائلته ، يجب أن أخبركم أن الأسطورى جيرى مارسدن بعد اصابته بسبب عدوه انتقلت له فى قلبه وقد توفى ".
وكانت فرقة "Gerry and the Pacemakers " من أهم الفرق الغنائية البريطانية فى فترة الستينات، واشتهر مارسدن بتقديمه العديد من الأغانى الرائعة مع أعضاء الفريق الشهير بما فى ذلك "Ferry Across The Mersey" و "I Like It" وإصدار الفرقة من "You’ll Never Walk Alone"، وغيرهم الكثيرين .
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