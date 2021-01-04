شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر: مشاهد البوس والأحضان مثيرة للغرائز وسيئة جارية في حياة صاحبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم أحمد زاهر، خلال الندوة الصحفية التي أقامها الخليج 365 لتكريمه إنه إنسان شرقي ومربي بناته على خطوط حمراء معينة، مضيفًا أن مشاهد الـ"بوس" والمشاهد الساخنة سيئة جارية "وهتفضل جارية في حياة صاحبها وحياة ولاده وأحفاده وأنا عمري ما قدمت مشاهد ساخنة وزي ما عملت القيود دي لنفسي بناتي برده عندهم نفس القيود".

وفي سياق متصل يعرض حاليًا للفنان أحمد زاهر مسلسل "لؤلؤ" والذي تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

مسلسل لؤلؤ للنجمة مى عمر المذاع على قناة ON، تصدر تريند موقع التدوينات تويتر، بعد عرض الحلقة الثانية، خاصة أن المسلسل شهد انطلاقة قوية منذ عرض الحلقة الأولى التى تصدرت أيضًا تريند محرك البحث جوجل.