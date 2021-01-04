أبيض × أبيض.. درة تتألق فى جلسة تصوير بملابس كاجوال داخل منزلها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت النجمة التونسية درة لجلسة تصوير جديدة، ظهرت خلالها بإطلالة رياضية باللون الأبيض داخل منزلها، وشاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، بمجموعة صور منها، مصحوبة بتعليق: "كن فخوراً بكيفية تسليمك لهذا العام.. المعارك الصامتة التي خضتها.. اللحظات التي تعاملت بها مع نفسك مسحت دموعك وربت على ظهرك.. احتفل بقوتك"، ولاقت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيها، مؤكدين على تألقها فى أى إطلالة تختارها.

درة

درة

جانب من جلسة التصوير وكانت النجمة درة، قد ودعت عام 2020، واستقبلت العام الجديد من خلال صورة بصحبة زوجها رجل الأعمال هاني سعد، حيث نشرت صورة لهما معاً من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام وكتبت، "كل عام وانتم بخير وصحة وراحة بال كانت سنة صعبة وقاسية وأحيانا مؤلمة ولكن أود أن أشكر كل المحبّين على وجودهم جنبى، وأتمنى لكم الخير من قلبى".

درة

صورة أخري

درة في جلسة تصوير جديدة وكانت الفنانة التونسية درة قد كشفت سبب بكائها فى حفل زفافها على المهندس هانى سعد أثناء رقصهما على أغنية رومانسية، حيث تذكرت فى هذه اللحظة والدها المتوفى ووالدتها فاختلطت مشاعرها بين الفرحة والحزن. درة

درة

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