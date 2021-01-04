شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف تحتفل بعيد ميلاد والدتها: "لو جبتلك الدنيا تحت رجلك ماهتوفيكى حقك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة شيماء سيف، بعيد ميلاد والدتها، بصورة جديدة تجمعهما، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، موجهة لها رسالة، قائلة فيها: "النهاردة أحلى يوم فى الدنيا يوم عيد ميلاد قلبى وكل دنيتى أحلى أم فى الكون وأحن واجدع وأرجل ام فى العالم كل سنة وانتى نور حياتى كل سنة وانتى سر سعادتي ووجودى ياكوكو ياحب العمر كله ربنا يباركلى فيكى ويديكى الصحة وطولت العمر والله يا ماما لو جبتلك الدنيا كلها تحت رجلك ماهتوفيكى حقك بحبك يانبض قلبى ونور عنيا وملكة حياتى".



شيماء سيف

وجاء هذا بعدما أعلنت الفنانة شيماء سيف عن شفاء زوجها من فيروس كورونا، حيث كشفت ذلك من خلال صورة وتعليق مازحت به متابعيها على موقع انستجرام، وكتبت: "الست الحنونة هي اللى تحمي جوزها من الكورونا، حمد الله على سلامتك يا غالى".



شيماء سيف ووالدتها

فيما انتهت الفنانة شيماء سيف من تصوير مسلسل" في بيتنا روبوت" وستظهر به كأول بطولة مطلقة لها، ويشارك فى البطولة هشام جمال، عمرو وهبة، دلال عبد العزيز، وليلى أحمد زاهر، إضافة إلى ظهور فنانين كضيوف شرف، حيث انتهى فريق العمل من التصوير الأسابيع الماضية.

وتقدم شيماء سيف المسلسل على طريقة دنيا سمير غانم فى مسلسلها الأخير "بدل الحدوتة 3" الذى تم عرضه فى شهررمضان قبل الماضى، من خلال ثلاثة قصص مختلفة كل واحدة من 15 حلقة، الأولى وهى "فى بيتنا روبوت" من تأليف السيناريست أحمدى محمدى والثانية يكتبها السيناريست أمين جمال وجارى اختيار مؤلف للثالثة، والعمل من وليد الحلفاوى.

وفى سياق آخر تشارك الفنانة شيماء سيف كضيفة شرف فى فيلم "العنكبوت" مع النجم أحمد السقا والنجمة منى زكى وإخراج أحمد نادر جلال، والمقرر استكمال تصويره خلال الأسابيع المقبلة حيث يتبقى فيه أيام معدودة ويتم الانتهاء منه نهائياً، بينما كانت آخر أعمال شيماء سيف فى الدراما مسلسل "الزوجة 18" مع حسن الرداد وإخراج مصطفى فكرى فى شهر رمضان قبل الماضى.