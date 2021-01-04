شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى وسلمى أبو ضيف تخوضان تحدى "كسر الأطباق" فى دبى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة دينا الشربيني بصحبة الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف خلال قيامهم بتحدي "كسر الأطباق" فى أحد مطاعم إماراة دبي بالإمارات العربية، وذلك أثناء تواجدهما للإحتفال ببداية العام الجديد، وشاركت سلمي عدد من الفيديوهات والصور عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "انستجرام".

وتشارك الفنانة دينا الشربيني في مسلسل "قصر النيل" الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، والمسلسل يشارك كوكبة من نجوم الفن من بينهم أحمد خالد صالح ومريم الخشت وريهام عبد الغفور وأحمد حاتم وإنجي المقدم.



سلمى ابو ضيف ودينا الشربينى



دينا الشربيني

ويشار إلى أن دينا الشربينى قدمت آخر أعمالها "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان.



دينا الشربيني وسلمي ابو ضيف



صورة من تحدي كسر الأطباق

كما شاركت دينا الشربيني في فيلم "ثانية واحدة"، والفيلم من تأليف مصطفى حمدى وإخراج أكرم فريد و إنتاج محمد السبكى ، ويشاركها في البطولة مصطفى خاطر ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدى وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف من بينهم أحمد الفيشاوى، وتدور أحداثه في إطار رومانسى كوميدى عن تعرف شاب على فتاة و يتسبب لها في الكثير من المشاكل ثم يتعرض لحادث يقلب حياته رأسا على عقب.