شكرا لقرائتكم خبر عن فى يوم ميلادها.. ليلى علوى تكشف عن عمرها الحقيقي وأول أجر تقاضته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل النجمة ليلى علوى اليوم بعيد ميلاد ، والتي أتمت عامها الـ 59، حيث أكدت إنها من مواليد عام 1962، واسمها بالكامل هو ليلى أحمد علوي علي، وتم اختيار اسم "ليلى علوي" لها في الوسط الفني بسبب تكرار كتابته على كراريس المدرسة.

أما عن أول أجر تقاضته في حياتها المهنية، فكان 75 قرشاً، وذلك مقابل عملها في الإذاعة المصرية، وانها لم تعتمد على جمالها لكى تدخل مجال الإذاعة وطلبوا منها أن تغنى أغنية "غلاب الهوى".

قدمت ليلى علوي، العديد من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشوارها الفني كان من بينها كل من فيلم " تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، و"خرج ولم يعد"، و"المشاغبات الثلاثة"، و"اضحك الصورة تطلع حلوة"، والماء والخضرة والوجه الحسن"، و غيرها من الأعمال.

كما قدمت عدد كبير من المسلسلات من بينها:" فرح ليلى"، و"هي ودافنشي"، و"نور الصباح"، و"لحظات حرجة"، و"بنت من شبرا"، و"هذا المصير"، وغيرها.

عادت للسينما بعد غياب 4 سنوات بفيلم "ماما حامل"، المقرر عرضه العام الجاري، وتدور أحداثه حول أسرة من طبقة غنية يتعرضون للعديد من المواقف الكوميدية، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، محمد سلام، سامي مغاوري، ومن تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

وانتهت من تصوير فيلمها "التاريخ السري لكوثر"، ويشاركها بطولة العمل زينة، محسن محيي الدين، أحمد حاتم، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.