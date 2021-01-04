تعرف على شروط حضور حفل عمرو دياب في دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء الحفل المقام ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، يوم 22 يناير في استاد دبي الدولي.

وحرصا على تطبيق التباعد الاجتماعي، وضعت الشركة المنظمة للحفل مجموعة شروط لحضوره، إذ قسمت المكان المخصص للجمهور إلى مجموعات تتراوح بين 4 و6 أشخاص.

وطالبت الشركة الحضور بارتداء الكمامات، والخضوع لفحص درجة الحرارة قبل الدخول، ويرفض التصريح بالدخول إذا كانت درجة الحرارة أعلى من 37، 2 درجة مئوية، وناشدت كذلك من لديه أعراض الإصابة بالفيروس عدم الحضور.

و تم طرح تذاكر حفل عمرو دياب عبر الحجز الإلكتروني بإحدى المنصات، إذ قسمت إلى 3 فئات وهي، الـvip وقيمة التذكرة للفرد 875 درهما، على أن يكون الحد الأدنى للحجز لتذكرتين، والأقصى 6 تذاكر، والذهبية وقيمتها 665 درهما والحجز بها من 4 إلى 6 تذاكر، والفضية وقيمتها 550 درهم، والحجز من أربع إلى عشر تذاكر.

الحفل هو الأول للفنان عمرو دياب بعد طرح أغاني ألبومه "يا أنا يا لاء"، ويضم 12 أغنية، وهي: "يا أنا يا لأ، محسود، شكرًا، عايز أعمل زيك، طبل، بتهزر، فاكرني يا حب، وأنا معاك، يادلعوا، من العشم، محسود (Remix)، الجو جميل".