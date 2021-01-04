رانيا يوسف توجه رسالة لممرضة مستشفى الحسينية بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة رانيا يوسف رسالة لممرضة مستشفى الحسينية بالشرقية.

ونشرت رانيا يوسف صورة الممرضة عبر خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت : "لا تبكي فليس بيدك شيء فأنت ملكة".

وكانت صورة الممرضة انتشرت، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وهي تجلس على الأرض من داخل الرعاية المركزة في المستشفى.

وجهت الفنانة رانيا يوسف رسالة لوزارة الصحة المصرية، بعد المجهود المبذول في محاربة فيروس كورونا المستجد.

نشرت رانيا صورة لإحدى أطباء مصر، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :" شكرا أطباء مصر شكرا وزارة الصحة المصرية على المجهود المبذول، شكرا أطباء مصر، جنود تحارب الوباء بشجاعة وإخلاص".

ومن جانب آخر، تواصل رانيا يوسف حاليا مشاهدها الأخيرة من مسلسل "اللعبة 2"، مع شيكو وهشام ماجد والمخرج معتز التوني