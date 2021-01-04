صورة| أحدث ظهور لغادة عادل وابنتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة غادة عادل جمهورها بصورة لها رفقة ابنتها "مريم"، على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". ظهرت غادة في الصورة وهي تحتضن ابنتها وأمامهما "كيكة" عيد الميلاد. يذكر أن أن غادة عادل تواصل تصوير مشاهدها في فيلم "أهل الكهف" بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، مصطفى فهمي، ريم مصطفى، صبري فواز، محمد ممدوح، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد محمد فراج، بسنت شوقي، أحمد عيد، أحمد فؤاد سليم، بيومي فؤاد، جميل برسوم أحمد لوكسر، أحمد الشربيني، ومأخوذ عن رواية "أهل الكهف" للكاتب الكبير توفيق الحكيم، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.

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