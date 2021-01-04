(شاهد) أغنية لاست كريسماس بصوت حمو بيكا وعمر كمال

نشر المغني الشعبي عمر كمال، مقطع فيديو جديد يجمعه بصديقة المغي الشعبي حمو بيكا أثناء غنائهم أغنية "لاست كريسماس" للمطرب الأمريكي جون مايكل، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

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وقال "كمال" خلال الفيديو عبر حسابه : "فيه أغنية عالمية لمطرب اسمه جون مايكل، عايزين نغنيها، هو مات ربنا يرحمه، ولازم نقول

الـaccent بتاع النطق صح»، وفي محاولة منه على تدريب بيكا على نطق كلمات الأغنية على طريقته".

وعلق "عمر" على الفيديو قائلًا : "عمر وبيكا بيقولولكم لاست كريسمات".

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يذكر أن أغنية "لاست كريسماس" للثنائي البوب الإنجليزي وام! اصدرتها إبك ريكوردز ودوليا أصدرتها MCA في ديسمبر كانون

الأول عام 1984، كتبها وأنتجها جورج مايكل.

وصلت الأغنية إلى المرتبة الأولى في الدنمارك وسلوفينيا والسويد والمرتبة الثانية في تسع دول: بلجيكا وألمانيا وهولندا والمجر وإيرلندا وإيطاليا والنرويج ونيوزيلندا والمملكة المتحدة.

وام! تبرع بكل عائداتهم للمجاعة الأثيوبية، في استطلاع على مستوى المملكة المتحدة في ديسمبر 2012، تم التصويت عليها في المرتبة الثامنة على قناة آي تي في التلفزيونية الخاصة" أغنية عيد الميلاد المفضلة للأمة".

كانت أغنية عيد الميلاد الأكثر تشغيلًا في القرن الحادي والعشرين في المملكة المتحدة إلى أن تجاوزتها أغنية " Fairytale of New York " في عام 2015.