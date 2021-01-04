حرصت الفنانة إلهام شاهين على تهنئة صديقتها الفنانة ليلى علوي بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
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وكتبت "إلهام" عبر حسابها قائلة : "حبيبتى ليلى كل سنه وإنتى جميله يا صاحبة أرق قلب.. فنانه راقيه محترمه بتحب كلالناس.. وجدعه جدا مع أصحابها.. ربنا يحميك من كل شر و يبارك لك فى كل خطوة و يفرح قلبك يارب.. و لميا أختك قمرايه و فله زيك.. بحبكم من كل قلبى و بتمنالكم كل الخير حبيبتي".
يذكر أن تحتفل اليوم النجمة ليلى علوي بعيدميلادها، وهي ولدت من أب مصري وأم يونانية، بدأت مشوارها الفني وهي في السابعة من عمرها بالاشتراك في برامج الإذاعة والتلفزيون مع شقيقتها لمياء، وفي الخامسة عشرة من عمرها ظهرت على المسرح لأول مرة من خلال مسرحية ثماني ستات للمخرج جلال الشرقاوي.
حاصلة على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال، تزوجت ليلى من رجل الأعمال منصور جمال (عم خديجة الجمال) وانفصلت عنه في 2015، ولها ابن واحد بالتبني يدعى خالد.
كانت هذه تفاصيل خبر إلهام شاهين لـ ليلى علوي: كل سنة وانتي صاحبة أرق قلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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