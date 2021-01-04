تفاصيل جديدة عن أغنية طمعتيني لتامر حسني

تقترب أحدث أغاني المطرب تامر حسني التي تحمل اسم "طمعتيني"، ضمن أغنيات ألبوم "خليك فولاذى"، من الـ 5مليون مشاهدة، وذلك على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

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يشار إلى أن "طمعتيني"، كلمات

وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى ربيع، وميكس جلال فهمي، وتعد المرة الأولى التى يتعاون فيها النجم تامر حسنى مع الشاعر والملحن بلال سرور.

وكان تألق النجم تامر حسني

في حفل المتحدة للخدمات الإعلامية، الذى أقامته احتفالا بليلة رأس السنة، وقدم العديد من أغانيه القديمة والحديثة، بالإضافة إلى أغنية "نسيانك صعب أكيد" لأمير الغناء العربي المطرب هاني شاكر، لافتًا إلى أن هذه الأغنية تمثل له الكثير.

ويذكر أن طرح المطرب تامر حسني ضمن ألبوم "خليك فولازي" وحقق نجاحًا كبيرًا على السوشيال ميديا.