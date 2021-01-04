(فيديو) قد الفراق لتامر حسني تتجاوز 6 ملايين مشاهدة

تتجاوز أحدث أغاني المطرب تامر حسني التي تحمل اسم "قد الفراق"، ضمن أغنيات ألبوم "خليك فولاذى"، الـ 6 مليون مشاهدة، وذلك على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

اقرأ ايضًا// (قصة) تامر حسني مع أغنية نسيانك صعب أكيد لـ هاني شاكر

ويشار إلى أن "قد الفراق" وهي من ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺗﺎﻣﺮ ﺣﺴﻴﻦ، أﻟﺤﺎﻥ وتوزيع وميكس ﺇﺳﻼﻡ زكى، تسجيل ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺷﻮقى، ﺟﻴﺘﺎﺭ ﺃﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ، ﺑﺎﺹ ﺟﻴﺘﺎﺭ ﺃﺣﻤﺪ ﺭﺟﺐ، فوﺍﺻﻞ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﺇﺳﻼﻡ زكى.

وكان تألق النجم تامر حسني في حفل المتحدة

للخدمات الإعلامية، الذى أقامته احتفالا بليلة رأس السنة، وقدم العديد من أغانيه القديمة والحديثة، بالإضافة إلى أغنية "نسيانك صعب أكيد" لأمير الغناء العربي المطرب هاني شاكر، لافتًا إلى أن هذه الأغنية تمثل له الكثير.

ويذكر أن طرح المطرب تامر حسني ضمن ألبوم "خليك فولازي" وحقق نجاحًا كبيرًا على السوشيال ميديا.