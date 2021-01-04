شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مسيرة ليلى علوى الفنية فى عيد ميلاد تفاحة الفن المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم "تفاحة" أو "قطة الشاشة العربية"، ليلى علوى، بـ عيد ميلادها الـ59، حيث ولدت ليلى علوى في 4 يناير من عام 1962، من أب مصري، وأم يونانية، بدأت علوى مشوارها الفني في سن صغيرة، حيث شاركت في برامج الإذاعة والتلفزيون مع شقيقتها لمياء وهى فى عمر السابعة.



ليلى علوى

ومن ثم ظهرت الفنانة الجميلة ليلى علوى لأول مرة على المسرح، في سن الـ 15 بـ مسرحية "8 ستات"، للمخرج جلال الشرقاوي، وحصلت علوى على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

لدى ليلى علوى تاريخ فنى حافل بالكثير من الأعمال السينمائية المهمة، التي بدأتها في عام 1974 بـ فيلم أنا وابنتى والحب، وتوالت أعمالها السينمائية التي تكونت من 84 فيلم، أخرها كان عام 2016.



ليلى علوى

أما عن الدراما في حياة ليلى علوى فـ كان من نصيبها 42 مسلسل، كان أولها في عام 1977، وآخرها أيضًا في عام 2016.

ولم يكن للمسرح نصيب كبير من تاريخ ليلى علوى المستمر، حيث شاركت في 9 مسرحيات، كانت آخرها في عام 1996، وأما عن الإذاعة فـ شاركت علوى في مسلسل إذاعى واحد فقط، طرح في عام 2000.



ليلى علوى

وكان لـ ليلى علوى حلم جديد في خلال عام 2021، وهو فيلم جديد للسيناريست الراحل وحيد حامد، الذى توفى صباح أمس، عن عمر يناهز الـ 77 أثر أزمة صحية اضطرته قبل أيام لدخول المستشفى، حيث صرحت النجمة ليلى علوى، لوحيد حامد في الندوة التي أقيمت تكريما له في خلال مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42 الشهر الماضى:"مش هقول كلام أنا قلته قبل كدة، أنا عايزة أقولك أنت قيمتك كبيرة أوى مش بس للناس اللى اشتغلت معها، أنت حضرت المجتمع المصرى بأفكارنا وأحلامنا، ولو حد بيسألنى إيه حلمى فى 2021، إن يكون ليك عمل سينمائى".