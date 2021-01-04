شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلاد ليلي علوى: كل سنة وإنتى صاحبة أرق قلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة إلهام شاهين، بعيد ميلاد النجمة ليلى علوي التي تبلغ عامها الـ59 اليوم، فهي من مواليد يوم 4 يناير عام 1962، ونشرت صورة لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبا بتعليق :"حبيبتى ليلى كل سنة وإنتى جميله يا صاحبة أرق قلب .. فنانة راقية محترمة بتحب كل الناس .. وجدعة جدا مع أصحابها .. ربنا يحميك من كل شر و يبارك لك فى كل خطوة و يفرح قلبك يارب .. و لميا أختك قمرايه و فله زيك .. بحبكم من كل قلبى و بتمنالكم كل الخير حبيبتى".



الهام شاهين

و ولدت النجمة ليلى علوى من أب مصري وأم يونانية، بدأت مشوارها الفني وهي في السابعة من عمرها بالاشتراك في برامج الإذاعة والتلفزيون مع شقيقتها لمياء، وفي الخامسة عشرة من عمرها ظهرت على المسرح لأول مرة من خلال مسرحية ثماني ستات للمخرج جلال الشرقاوي، وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

قبل أيام استرجعت النجمة ليلى علوى ذكريات أمنياتها أثناء استقبالها عاما جديدا بفيديو يعود لـ 35 عاما مرت، وتحديدا فى ليلة رأس السنة لعام 1986، وذلك بالتزامن مع استقبالنا عاما جديدا هو 2021 نهاية الأسبوع الجارى، حين نشرت فيديو عبر حسابها الرسمى على موقع "إنستجرام" من مقابلة تليفزيونية له تتمنى خلالها أمنيتها بالعام القادم آنذاك.