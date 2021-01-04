شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى يستعيد ذكريات شبابه مع علاء ولى الدين بصورة تحصد 145 ألف إعجاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد النجم محمد هنيدي ذكرياته مع صديقه النجم الراحل علاء ولى الدين فى مرحلة شبابهما، بكلمات أغنية "فاضي شوية " للفنان حمزة نمرة، حيث علق على الصورة عبر حسابه بموقع "فيس بوك" قائلا :"فاضي شوية ..نشرب قهوة فى حتة بعيدة ..إعزمني على نكتة جديدة.. وخلّي حساب الضحك عليّا"، ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من جمهور هنيدي حيث حصدت أكثر من 145 الف إعجاب.



هنيدي

كما جاءت التعليقات عليها كالتالي، فقال الفنان محمد محسن: "الله يرحمه ويحسن إليه ويبارك لنا في عمرك"، فيما قال الفنان فادي خفاجة: "الله يرحمه ويحسن اليه وربنا يكرمك انك فاكر صحبك وصديقك في الزمن ده".



محمد هنيدي وعلاء ولي الدين

يشار إلى النجم محمد هنيدى أكد لـ"الخليج 365" أنه يستعد لفيلم جديد من تأليف عمرو طاهر وإخراج إسلام خيرى وإنتاج وليد صبرى، وذلك بعدما انتهى من تصوير فيلمه "النمس والإنس" مع المخرج شريف عرفة، موضحا أنه جار جلسات عمل تتم فى الوقت الحالى، لاختيار فريق العمل الذى يشارك فى بطولة الفيلم على أن يتم الإعلان عنهم الأسبوع المقبل.

ومن ناحية أخرى ينتظر هنيدى عرض فيلمه الجديد "النمس والإنس"، حيث يواصل المخرج شريف عرفة مونتاجه حالياً هنيدى استعدادًا للعرض، وحتى الآن لم يستقر صناع الفيلم على موعد نهائى لعرض الفيلم ولكنه مرشح أن يعرض فى السينمات بداية 2021.

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقى، جنيا ماهر، عارفة عبد الرسول وعدد آخرمن الفنانين، إضافة لظهورأكثرمن فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.