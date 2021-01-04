شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرعى يعاين أماكن تصوير مسلسل دينا الشربينى "قصر النيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشك المخرج خالد مرعى على الانتهاء من معاينة أماكن تصوير مسلسل "قصر النيل" بطولة النجمة دينا الشربينى، المقرر عرضه في رمضان المقبل، حيث تم بناء ديكور ضخم لتصوير عدد كبير من المشاهد داخله، خاصة أن المسلسل تعتمد قصته على حقبة زمينة وتحديداً في الستينيات.

وتعاقدت الشركة المنتجة للمسلسل مع عدد كبير من النجوم بجانب دينا الشربينى، وهم ريهام عبد الغفور، صبرى فواز، عمر السعيد، ناردين فرج، نبيل عيسى، ومحمد حاتم، صلاح عبد الله، والبزاوى، محمد محمود عبد العزيز، أحمد مجدى، بالإضافة إلى شخصيات شبابية سيتم الدفع بهم خلال الأحداث .

يذكر أن دنيا الشربينى انتهت مؤخراً من تصوير مشاهدها في فيلم "ثانية واحدة" مع سوسن بدر، ومحمود حميدة، وأحمد الفيشاوى، ونجوم أخرين، إخراج أكرم فريد.

يشار إلى أن دينا الشربينى قدمت آخر أعمالها "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان.