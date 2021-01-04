فيديو| دينا الشربيني "تكسير الصحون" في مطعم شهير بدبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة دينا الشربيني في تحدي "تكسير الصحون" أثناء تواجدها في مطعم شهير بدبي بصحبة الفنانة سلمى أبو ضيف . وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، للفنانة دينا الشربيني من داخل أحد المطاعم، برفقة أصدقائها وهم يكسرون الصحون. تشارك الفنانة دينا الشربيني في رمضان المقبل بمسلسل "قصر النيل". كما أن دينا الشربيني تشارك في فيلم "ثانية واحدة" بطولة مصطفى خاطر، محمود حميدة، سوسن بدر، ويزو، علا رشدي، ومن إخراج أكرم فريد.

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