"صاحبة أرق قلب".. إلهام شاهين تهنئ ليلى علوي بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
هنأت الفنانة إلهام شاهين، صديقتها الفنانة ليلى علوي بعيد ميلادها، الموافق اليوم 4 يناير الجاري.
ونشرت إلهام صورة للفنانة ليلى علوي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :" حبيبتى ليلى كل سنه و إنتى جميلة يا صاحبة أرق قلب، فنانة راقية محترمة بتحب كل الناس، وجدعة جدا مع أصحابها، ربنا يحميك من كل شر و يبارك لك في كل خطوة و يفرح قلبك يارب، و لميا أختك قمرايه وفله زيك، بحبكم من كل قلبي و بتمنالكم كل الخير حبيبتي".
واحتفلت الفنانة إلهام شاهين أيضا بعيد ميلادها، أمس، إذ أنها من مواليد يناير.
واحتفلت مؤخرا شاهين بعرض فيلم "حظر تجول" وشارك في البطولة أمينة خليل، محمود الليثي، عارفة عبد الرسول، أحمد مجدي، كامل الباشا.
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