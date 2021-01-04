وفاة عمة الفنان مصطفى قمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة: أعلن الفنان مصطفى قمر وفاة عمته أم كلثوم قمر، فجر اليوم الاثنين، وطلب من جمهوره الدعاء لها بالرحمة والمغفرة. مصطفى أعلن عن الوفاة عبر حسابه في موقع "أانستجرام"، وكتب: "انتقلت إلى رحمة الله ومغفرته عمتي الحاجة أم كلثوم قمر". وتابع: "أرجو من حضراتكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، ولنا الصبر والسلوان". مصطفى أصدر العام الماضي ألبوم "لمن يهمه الأمر 2"، وضم أغاني "عجوز فى المدينة، و"دقي عودك" و"هغنيلك"، و"مسافر" مع ياسر قمر، و"حنونة" مع ناصر المزداوي ، و"حبك على جبيني" ، و"راجعين" ، و"سوسنة".

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