صور| خالد سليم يخضع لجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضع الفنان خالد سليم لجلسة تصوير جديدة، كشف عنها، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهر "سليم" في الصورة بملابس "كلاسيك"، نالت الصور إعجاب متابعيه. يذكر أن الفنان خالد ليم يشارك في بطولة مسلسل "جمال الحريم" الذي يعرض حاليا، وهو من بطولة نور، دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، رنا رئيس، محمد شاهين، وهو من تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي، وإنتاج سينرجي.

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