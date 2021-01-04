صور| بوسي أنيقة في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: كشفت المطربة بوسي عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها. ونشرت بوسي صورًا ومقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، حيث ظهرت خلال الصور داخل منزلها، بملابس أنيقة.

يذكر أن الفنانة بوسى شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور والفنان السعودى يعقوب الفرحان فى مسلسل "الديفا" وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات وكل حلقة عبارة عن 10 دقائق، وتدور قصته حول كواليس برامج المواهب، وتم عرضه في نوفمبر 2019، وحقق نجاحا كبيرا وقتها.

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