صور| ريا أبي راشد تخضع لجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها وظهرت ريا في الصور بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان طويل، ونالت الصور إعجاب جمهوها. وقدمت ريا أبي راشد برنامج "scoop with raya"، وهو من أهم البرامج الفنية التي تعرضها شاشة "إم بي سي 2"، بدأ عرضه على شاشة إم بي سي 2 منذ عام 2005، ويدخل البرنامج في موسمه السابع ليكمل مسيرة نجاحه التي حققها على مدار السنوات الماضية، في عرض ومتابعة أهم الأحداث السينمائية والفنية على الساحة العربية والعالمية.

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