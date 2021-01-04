جريمة بشعة.. مراهق يضرب والدته حتى الموت

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ 32 دقيقة

شهدت ولاية تكساس الأمريكية جريمة بشعة ، حين قام ابن بضرب أمه حتى الموت ، إذ فضحت كاميرا مراقبة في منزل بولاية تكساس ابنا “عاقا” بعد أن سجلت لقطات له تثبت ارتكابه الجريمة.

ووجهت الشرطة الأميركية تهمة القتل للمراهق الأميركي الذي لم تكشف عن اسمه، ولكن قالت إنه يبلغ من العمر 15 عاما، بعد أن سجلت كاميرا مراقبة لقطات له وهو يضرب والدته حتى الموت.

ووفقا لبيان صادر عن شرطة ماكيني بولاية تكساس، الأحد، فقد وجهت التهمة بعد مشاهدة لقطات الفيديو.

وكان والد الفتى قد استدعى الشرطة إلى منزله بحدود الساعة الواحدة صباح الأحد بعد أن وجد الأم، ستاسي إيلين بارني، البالغة من العمر 50 عاما ميتة داخل المنزل.

وبعد البحث في المنطقة المحيطة بالمنزل، اقتادت الشرطة الفتى إلى المركز حيث احتجزته، وفقا لما ذكره موقع سي إن إن الإخباري الأميركي.

وجاء في بيان لشرطة ماكيني “نعبر عن حزننا العميق لأهل الضحية خلال هذا الوقت العصيب”، مشيرة إلى أن التحقيقات مازالت جارية.