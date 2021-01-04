ميسي يواصل التألق ويسجل رقماً مذهلاً في الدوري الإسباني

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

يواصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تحطيم الأرقام القياسية مع فريقه برشلونة في الدوري الأسباني .

واحتفى ميسي، أمس الأحد، بتسجيله رقما جديدا غير مسبوق، في الدوري الإسباني، وذلك بعد مشاركته في المباراة التي جمعت “البلواغرنا” مع مضيفه أمام مضيفه هويسكا على استاد ألكوراز.

وكان برشلونة قد حقق فوزا صعبا بهدف مقابل لاشيء على مضيفه ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من “الليغا”، وسجل الهدف اللاعب فرينكي دي يونغ، بعد تمريرة حاسمة ميسي.

ووفقا لشبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن تلك المباراة كانت رقم500 لـ”الساحر الأرجنتيني”، بقميص برشلونة في الدوري الإسباني.

وأوضحت الشبكة أن “البرغوث” هو أول لاعب أجنبي، يصل إلى 500 مباراة في تاريخ الليغا.

تجدر الإشارة إلى قائد منتخب “التانغو” بات بمقدوره الانتقال بشكل حر ومجاني إلى فريق آخر في سوق الانتقالات الصيفية القادمة بعد انتهاء عقده.

ولم يقرر ميسي حتى هذه اللحظة أمر بقاءه مع “العملاق الكتالوني”، وقالت في لقاء صحفي سابق إنه سينتظر حتى نهاية الموسم ليرى ماذا سوف يفعل.

وكان مدرب الفريق، الهولندي رونالد كومان قد رفض التعليق كذلك على موضوع بقاء ميسي أو رحيله، مشيرا إلى أن “فتى لازاريو الذهبي” يركز حاليا على العمل مع الفريق، وأن القرار سيكون له في النهاية.

وكان ميسي قد سعى في بداية الموسم الحالي للرحيل لكن الإدارة السابقة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، رفضت السماح له بالخروج مجانًا، ولذلك فضل اللاعب إكمال ما تبقى من عقده بعيدا عن أي مشالك قانونية محتملة.

تجدر الإشارة إلى أن برشلونة بات يحتل الترتيب الخامس في الدوري برصيد28 نقطة من أصل 16 مباراة، وفي حال استمر في هذا المركز أو أدنى فلن يكون بمقدوره المشاركة في دوري أبطال في الموسم القادم.