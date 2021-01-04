"لن تسير وحدك أبدا".. وفاة مغني نشيد ليفربول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي جيري مارسدن، المغني الرئيسي لفرقة "جيري آند ذا بيسميكرز" البريطانية، عن عمر ناهز 78 عاماً، بحسب ما أعلن أحد أصدقائه، الأحد.
وقال المذيع بيت برايس على "تويتر": "بقلب يعتصره الحزن، وبعد التحدث إلى العائلة، يجب أن أخبركم بأن الأسطورة جيري مارسدن توفي للأسف بعد مرض قصير... في القلب".
وفرقة "جيري آند ذا بيسميكرز" التي تأسست عام 1959، هي صاحبة أغنية "لن تسير وحدك أبداً" التي صارت في عام 1963 نشيد نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم.
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