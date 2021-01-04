"لا حكم عليه" دراما اجتماعية بوليسية مشوقة على "شاهد VIP"

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"الخليج 365" من بيروت: تنطلق الدراما الاجتماعية البوليسية المشوّقة "لا حكم عليه" على منصة "شاهد VIP" اعتباراً من الاحد 3 يناير الحالي.

العمل من تأليف وسيناريو وحوار بلال شحادات ونادين جابر، وإخراج فيليب أسمر، وبطولة قصي خولي وفاليري أبو شقرا.. إلى جانب كوكبة من النجوم والنجمات منهم رنده كعدي، طوني عيسى، كارلوس عازار، فادي ابراهيم، كارول الحاج، كارين سلامة، وآخرين.



وضمن 15 حلقة قوامها التشويق والإثارة والأكشن، تجسّد فاليري أبو شقرا دور محامية تُعيد فتح قضية قصي خولي المحكوم بالسجن لاتهامه بجريمةٍ لم يرتكبها. وما بين الأحداث البوليسية المتلاحقة، والسعي لاكتشاف هوية المجرم الحقيقي، يسلّط المسلسل الضوء على العديد من القضايا الاجتماعية والجنائية الشائكة منها تجارة الأعضاء البشرية، بموازاة قصة حب عاصف تضفي على العمل نكهة رومانسية محببة.