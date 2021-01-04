هبة طوجى تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "لحبيبي بغني"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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"الخليج 365" من بيروت: استقبلت الفنانة اللبنانية هبة طوجي العام الجديد بإطلاقها أغنية بعنوان "لحبيبي بغني"، من تأليف الفنان اللبناني الراحل منصور الرحباني وألحان أسامة الرحباني.

وتعد أغنية "لحبيبي بغني" أولى بشائر ألبوم طوجي الجديد والمقرر ظهوره للنور خلال عام 2021، وهي قصيدة كتبها منصور الرحباني منذ 23 عاماً وفُقدت إلى أن وجدها أسامة مؤخراً، وقرر فوراً تقديمها للجمهور العربي تمهيداً لإطلاق ألبوم هبة المنتظر، وتحمل في طيّاتها الكثير من الأحاسيس الإنسانية ومعاني الرجاء والإرادة والحلم.

وقدمت الأغنية الجديدة لأول مرة أمام جمهورها اللبناني في حفلة عيد الميلاد بالعاصمة اللبنانية بيروت.

ومن جانبه كشف أسامة الرحباني حكاية الأغنية، قائلًا :"من حوالي ٢٣ سنة، كتب والدي منصور قصيدة "لحبيبي بغني" ولحنتها أنا، ولكن لأسباب عدة بقيت هذه القصيدة مخبأة، ولكني في سنة ٢٠٠٠، أخذت لحن من مقطع في هذه القصيدة واستعنت به في مسرحية من المسرحيات الغنائية ومن ثم فقدت القصيدة عام ٢٠٠٥، ومنذ حوالي ٦ أشهر، عثر عليها أخي غدي بين الأوراق في مكتبتنا الموسيقية وأعدت تلحينها من جديد وغنتها هبة طوجي بعمق وبأداء وصوت رائعين".