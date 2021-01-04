شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تخوض سباق دراما رمضان المقبل يتوقيع وليد الحلفاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخوض النجمة دنيا سمير غانم موسم دراما رمضان المقبل من خلال مسلسل كوميدى تعمل عليه حاليًا مع مخرج العمل وليد الحلفاوى، لوضع الخطوط النهائية للسيناريو، واختيار فريق العمل والتعاقد معهم استعدادًا لانطلاق التصوير خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتنتظر دنيا سمير غانم، الاستقرار على تفاصيل المسلسل وكتابة الحلقات الأولى حتى تبدأ في اختيار بقية النجوم، ومن المنتظر البدء في تصويره مطلع شهر نوفمبر المقبل.

من ناحية أخرى انتهت الفنانة دنيا سمير غانم من تصوير بطولتها المطلقة الأولى في عالم السينما وهو فيلم "تسليم أهالى"، وتركت مهمة استكمال التفاصيل الفنية المتعلقة بالمونتاج والمكساج للمخرج أحمد الجندي، بعدما قررت التفرغ للتحضير لمسلسلها الجديد بموسم دراما رمضان 2021.

وكانت آخر أعمال دنيا مسلسل "بدل الحدوتة ثلاثة" رمضان الماضي فى 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة عرضت خلال 10 حلقات، وشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال وعرض على شاشة CBC.