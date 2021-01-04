جديد أمينة مهرجان «سوق الجدعنة» مع محمود معتمد

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"الخليج 365" من بيروت: كشفت المغنية الشعبية أمينة عن تقديم مهرجان غنائي بعنوان "سوق الجدعنة" مع مغني المهرجانات محمود معتمد.

وأكدت أمينة جديدها سيصدر على عده مراحل، ستطرح الأغنية المنفردة أولاً، ثم ستصدر مصورة لعرضها على أحد القنوات الفضائية وعبر قناتها الرسمية على الـ"يوتيوب" وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة.

يشار أن محمود معتمد حقق نجاحاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة وذلك من خلال مهرجان سور الجدعان "دي حبيبتي شايلة ضميرها" ومهرجان صاحبي صاحبي "ليه بتبكي" بالإشتراك مع حوده بندق ونالا تفاعلاً ملحوظاً في أوساط الشباب.