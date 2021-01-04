شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توصيات لجنة تحكيم المهرجان القومى للمسرح المصرى فى دورته الـ 13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور أسامة ابو طالب رئيس لجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح المصري خلال حفل ختام الدورة الثالثة عشرعن توصيات اللجنة خلال حفل الختام وجاءت التوصيات كالتالي:

أوصت اللجنة بالاهتمام وإتاحة الفرص للمؤلف المسرحي المصري لتقديم اعمال مصرية خالصة، وتوخي الدقة القطعية في تحديد زمن العرض بحيث لا يقل عن نصف ساعة ولا يزيد عن ساعة ونصف.

وقال أبوطالب أيضا : لابد من إتاحة الفرصة لعرض الأعمال المتفرقة المتميزة في قصور وبيوت الثقافة في المحافظات و كذلك الجامعات والمعاهد العليا، التوسع في دعم فرق مسرح الهواة والفرق المستقلة ، وتأسيس مسابقة خاصة لمسرح العرائس بشتى انواعه و كذلك فن البانتومايم والأداء الحركي.

كما أوصت اللجنة بزيادة الدعم المادي للفرق المشاركة ومكافآت الجوائز، ووإعادة مهرجان الكاتب المسرحي المصري، وتوسيع فرص الفوز عن طريق زيادة عدد الجوائز، والفصل بين مسابقة المحترفين مسابقة فرق الهوى وتخصيص فعاليات مستقلة في إطار مهرجان موحد، وزيادة عدد جوائز لجنة التحكيم الخاصة الى خمس جوائز بدلا من ثلاث في الدورات المقبلة.

تكونت لجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح المصري من الدكتور أسامة أبو طالب رئيسًا وبعضوية كل من الموسيقار منير الوسمي، والفنان جمال عبد الناصر، والدكتور ومهندس الديكور صبحي السيد، والكاتب الكبير وليد يوسف ، والمخرج محمد أبو داوود، والفنان ومصمم الاستعرضات عاطف عوض.