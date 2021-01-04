شكرا لقرائتكم خبر عن "المصلحجية كتروا والنقص ريحته فاحت".. أحدث أغانى أحمد شيبة بتوقيع وليد سامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب أحمد شيبة مع الملحن وليد سامى في أغنية سينجل جديدة بعنوان"المصلحجية"، وهى من كلمات عمرو قطب، وتوزيع طة حكيم، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة علي يوتيوب.

وتقول كلمات الأغنية:"المصلحجية كتروا والنقص ريحته فاحت.. وعيال في اللفة كبروا وفي معلمينها طاحت..أصلب طولك ياضهري وخليني علي حيلي واقف..متطمعهمش فينا لا يقولوا هيبتنا راحت".

ويقول ملحن الأغنية وليد سامى لـ"الخليج 365"، إنه يقدم شيبة فى الأغنية بشكل جديد، موضحا أن الأغنية نفس اللون الذى يلعبه شيبة فى أغانيه، لكن بلحن وأداء مختلف، معربا عن سعادته بتعاونه مع مطرب موهوب مثل شيبة بحسب تعبيره.

وقدم شيبة مؤخراً أغانى تتر البداية والنهاية لمسلسل "ضربة معلم"، للنجم محمد رجب، وعدد كبير من الفنانين منهم مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء حكم دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين وتدرو أحداثه فى إطار شعبى.