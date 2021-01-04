شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء شفيق أفضل مصمم استعراضات بالقومى للمسرح عن عرض "المتفائل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد الفنان ضياء شفيق جائزة أفضل مصمم استعراضات بالمهرجان القومي للمسرح المصري عن مسرحية "المتفائل" للمخرج إسلام إمام وبطولة سامح حسين وسهر الصايغ والتي عرضت لمدة 150 ليلة عرض علي خشبة المسرح القومي .

الفنان ومصمم الاستعراضات ضياء شفيق قام من قبل بتصميم عدد من الاستعراضات بعدد من العروض المسرحية وحصل ثلاث مرات على جائزة أفضل استعراضات بالمهرجان القومى للمسرح المصرى فى ثلاث دورات متوالية.

ضياء شفيق يعد من أهم مصممي الاستعراض فى مصر، ويقوم حاليا بتصميم استعراضات مسرحية " مورستان " مع المخرج الكبير سمير العصفوري علي المسرح القومي وهي المسرحية التي تمثل عودة لنجوم المسرح القديرة سميحة أيوب والفنانة سماح أنور ويشارك في بطولتها النجم الكبير أشرف عبد الغفور .

وبدأت الدورة الثالثة عشر من المهرجان القومي للمسرح المصري يوم 20 ديسمبر 2020 وهى تحمل اسم دورة "الآباء"، واحتفل فيها المهرجان بمرور 150 عاما على المسرح المصرى الذى يؤرخ له منذ عام 1870 م، وضمت اللجنة العليا للمهرجان 13 عضوا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة فى مجال المسرح، وهم: الفنان القدير يوسف إسماعيل "رئيسا للمهرجان"، وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبد الغفور، والدكتورة هدى وصفى والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكرى، والمخرج حمدى حسين بكرى والفنانة هايدى عبد الخالق.