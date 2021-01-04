شكرا لقرائتكم خبر عن "يا أهلى يا".. أغنية جديدة لـ ياسمين على بتوقيع إسلام شيتوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة ياسمين على من تسجيل أغنية جديدة بعنوان"يا أهلي يا"، من كلمات محمد النجار، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع إسلام شيتوس، وهي تحمل طابعا مختلفا عن رومانسية أغانى ياسمين، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة حسبما أكد موزع الأغنية إسلام شيتوس لـ"الخليج 365".

من ناحية أخرى طرحت ياسمين على مؤخرا أغنية "ماضاقت إلا أمافرجت"، على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات محمد نبيل، وألحان كريم نيازى، وتوزيع ياسر، وإخراج هنا حافظ.

يذكر أن المطربة ياسمين على، شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل النهاية، هو فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما، و تدور أحداثة في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلى مستنسخ منه.