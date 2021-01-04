شكرا لقرائتكم خبر عن مها الصغير تطلب من محبيها الدعاء لوالدها بالشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الإعلامية مها الصغير، الجمهور الدعاء لوالدها خبير التجميل محمد الصغير بالشفاء العاجل، بعد دخوله العناية المركزة فى أحد المستشفيات، على إثر إصابته بفيروس كورونا.

كما حرصت الفنانة لطيفة على مساندة خبير التجميل محمد الصغير بعد نقله للعناية المركزة، بعد إصابته بفيروس كورونا، وكتبت عبرحسابها على "تويتر"، قائلة: "يا رب تقويه وتشفيه عشرة العمر الأخ والصديق الوفى المخلص عشرة العمر محمد الصغير".

وأصيب عدد من الفنانين موخرا بفيروس كورونا، وهم النجمة يسرا والنجم أمير كرارة والفنان كريم فهمى والفنانة إيمان السيد، والفنان مجدى صبحى، والفنان شريف رمزى، والمنتج جمال العدل.

وما زالت النجمة يسرا فى العزل المنزلى ومستمرة على بروتوكول العلاج بعد إصابتها بفيروس كورونا الأسبوع الماضى، وكشف مصدر مقرب لـ"اليوم السابع"، عن أنها تعانى من صعوبة بالغة فى التنفس، وتلجأ لاستخدام أسطوانة الأكسجين فى منزلها، خاصة أنها تعانى من الربو منذ طفولتها وتحمل منذ صغرها بخاخة لكى تستطيع التنفس.