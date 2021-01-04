محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان اللبناني عاصي الحلاني، عن حقيقة ما تردد مؤخرًا حول تسببه حفله الغنائي ليلة رأس السنة في انتشار إصابات فيروس كورونا بين جمهوره.

وكتب الحلاني، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "للتوضيح .. الخبر عن إصابات كورونا بحفل ليلة رأس السنة غير صحيح، والحفل كان مرخص من قبل الوزارات المختصة الداخلية والسياحة، ولم يكن الحفل الوحيد في لبنان، وكل ما يتداول على بعض المواقع غير صحيح مجرد إشاعات مفبركة ومغرضة".

يذكر أن آخر أعمال الفنان عاصي الحلاني، أغنية "رجعتيني لبدايتي" من كلمات عبير أبو إسماعيل وألحان حسان عيسى، والكليب من إخراج أحمد المنجد.

كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما قاله عاصي الحلاني عن تسبب حفله الأخير بإصابات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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