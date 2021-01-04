- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أحيت الفنانة مي نور الشريف ذكرى وفاة جدتها.
ونشرت مي صورة تجمعها بجدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " حبيبتي وحشاني ووحشني حضنك، ربنا يرحمك و يغفر لك و يدخلك الفردوس الأعلي ان شاء الله، اليوم سنوية جدتي التاسعة رجاء الدعاء لها و الفاتحة".
وكان آخر أعمال الفنانة مي نور الشريف مسلسل "اللهم إنى صائم"، بطولة الفنان مصطفى شعبان، ماجدة زكي، ريم مصطفى، وفاء صادق، ندا موسى، فراس سعيد وخالد عليش، تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج أكرم فريد.
كانت هذه تفاصيل خبر مي نور الشريف تحيي ذكرى وفاة جدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.