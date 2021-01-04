مي نور الشريف تحيي ذكرى وفاة جدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيت الفنانة مي نور الشريف ذكرى وفاة جدتها.

ونشرت مي صورة تجمعها بجدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " حبيبتي وحشاني ووحشني حضنك، ربنا يرحمك و يغفر لك و يدخلك الفردوس الأعلي ان شاء الله، اليوم سنوية جدتي التاسعة رجاء الدعاء لها و الفاتحة".

وكان آخر أعمال الفنانة مي نور الشريف مسلسل "اللهم إنى صائم"، بطولة الفنان مصطفى شعبان، ماجدة زكي، ريم مصطفى، وفاء صادق، ندا موسى، فراس سعيد وخالد عليش، تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج أكرم فريد.