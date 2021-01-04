أمير طعيمة يعلق على مشهد احتشاد المواطنين بأحد المولات بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الشاعر أمير طعيمة، التعليق على مشهد احتشاد المواطنين، والزحام الشديد الذي شهده أحد المولات الشهيرة بالإسكندرية

وكتب طعيمة، عبر حسابه على تويتر: "يا ترى كام واحد من اللي على الكوبري أو من اللي لحقوا العرض المذهل، هيشتكوا بعد كام يوم من الخدمة الصحية، لو إنتوا مستبيعين سيبوا مكان في المستشفيات للي معرضين للمرض حتى لو واخدين بالهم أو مضطرين للنزول عشان أكل عيشهم".

وأغلقت حملة من إدارات حي وسط الإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية الصحة، مساء الأحد، "هايبر كارفور" وعدد من المحال التجارية بمركز "سيتي سنتر" التجاري بمحرم بك، كما أغلقت حملة مماثلة من حي المنتزه أول، اليوم، فرعًا آخر لـ "هايبر كارفور" بمركز "سيتي لايت" التجاري بمنطقة السيوف بطريق مصطفى كامل.

تأتي حملات إغلاق المركزين بسبب عدم التزامها بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وبدأت الحكومة، اليوم، تطبيق غرامات فورية ضد المخالفين للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بعد تخطى حاجز الإصابات بالفيروس أكثر من 1000 إصابة يوميًا.

ووفقًا لمجلس الوزراء، تُحصل غرامة فورية بقيمة 50 جنيهًا على غير الملتزم بارتداء الكمامة، وغرامة فورية بقيمة 4 آلاف جنيه للمنشآت المخالفة، مع غلق المنشأة إداريًا لمدة أسبوع.

ويشمل القرار ارتداء الكمامة في المصالح الحكومية والبنوك ووسائل النقل العام والجماعي والميكروباص والتاكسي وجميع وسائل النقل، فيما يتم استثناء أصحاب السيارات الخاصة.